Обнаружены люди с врожденной защитой от коронавируса

Напомним, что количество заболевших коронавирусом в мире растёт с каждым днем Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор сообщают, что обнаружена группа людей, которые с рождения защищены от COVID-19. Эти люди, у которых в генах есть мутации, с рождения могут быть защищены от коронавируса.

Специалистами отмечается, что этими генными мутациями может увеличиваться восприятие инфекции организмом, но также и облегчиться проникновение коронавируса в клетки.

Также возможно выявление во младенчестве детей, которые весьма подверженн риску заражения и тех, кто с рождения защищен.

Напомним, что количество заболевших коронавирусом в мире растёт с каждым днем. Есть опасения, что скоро от COVID-19 начнут умирать до 150 человек в день.

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