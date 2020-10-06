У депутата Андрея Савиных диагностирован коронавирус

С 6 октября Андрей Савиных находится на больничном. Он должен отбыть дома двухнедельную самоизоляцию. Фото: facebook.com

У председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрея Савиных обнаружен коронавирус. Про это он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я соблюдал разумные меры безопасности — дистанция, дезинфекция рук, — сообщает он. — Но этого оказалось недостаточно. По работе за пределами Палаты представителей мне приходилось общаться с большим количеством людей. Поэтому даже с учетом мер предосторожности это был вопрос времени».

2 октября открывалась осенняя сессия Палаты представителей. Савиных также присутствовал на ней и даже выступал на телевидении. Депутаты собирались на заседание в Овальном зале. Получается, что теперь они все — контакты первого уровня?

6 октября Савиных отправлен на больничный. Он должен находиться дома две недели на самоизоляции.

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