Светлана Тихановская в Берлине встретилась с Ангелой Меркель

Светлана Тихановская подарила Ангеле Меркель зонт бело-красно-белого цвета и книгу «Краіна Беларусь». Фото: twitter.com

Экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель 6 октября в Берлине. На фотографии, которую опубликовал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в твиттере, политики в масках стоят на расстоянии около метра друг от друга. Как сообщили в телеграм-канале Тихановской, разговор длился 45 минут. Тихановская рассказала о протестах в Беларуси, подчеркнула, что они не направлены на борьбу с Россией или в пользу Европы - "это следствие внутрибелорусского кризиса". - И главная цель народа сейчас - новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку 26 лет народ жил под давлением - и терпеть его больше не намерен, - цитирует Светлану ее телеграм-канал. Светлана Тихановская подарила Ангеле Меркель зонт бело-красно-белого цвета и книгу «Краіна Беларусь».