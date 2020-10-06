«Обналичить банковские карты». «Киберпартизаны» собираются ударить по белорусским банкам

Помимо этого, они рекомендуют белорусам «отозвать депозиты со счетов государственных банков. Незамедлительно» Фото: Георгий КОПЫТИН

Группа хакеров, которая называет себя «Киберпартизанами», обратилась к жителям Беларуси, которые пользуются банковскими картами, а также к тем, кто имеет депозиты в банках, и кто пользуется банкоматами.

При помощи своего telegram-канала хакерами распространено предупреждение о том, что банковская система Беларуси содержит вредоносное ПО.

«Уважаемые граждане Беларуси! Всё это время «синяя команда» трудилась над вредоносным программным обеспечением для банковских систем, как вы уже догадались, это троян, который рассчитан на массовое внедрение в банкоматы», – пишут в своём сообщении хакеры.

Другими словами, «Киберпартизаны» сообщают о массовой атаке, которая вскоре должна произойти. Причем, как утверждают они в своём сообщении, пострадает сразу вся банковская система.

Хакеры советуют гражданам до пятницы, 9 октября, «выгрести всю валюту из обменников».

Помимо этого, они рекомендуют белорусам «отозвать депозиты со счетов государственных банков. Незамедлительно».

«До 17:00 этой пятницы со стороны «Киберпартизан» угрозы для банковской системы нет», – завершают хакеры своё обращение.

Ранее группой «Киберпартизан» были взломаны сайты МВД, Академии МВД, Торгово-промышленной палаты, «Белорусских лотерей», Белтелерадиокомпании. На чеках ЕРИП они размещали призывы к представителям силовых структур встать на одну сторону с народом. Также телеграм-канал Nexta заявил, что неизвестные хакеры поделились с редакцией базой данных представителей МВД, в которой тысячи фамилий действующих сотрудников.