Отомстил. Мужчина украл из офиса 6 ноутбуков после того, как его жену уволили с работы

Подозреваемый неоднократно был привлечён к уголовной ответственности Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудниками Первомайского РУВД столицы задержан с поличным мужчина, который похищал имущество путём проникновения в помещения, сообщают в МВД.

Выяснилось, что это неработающий 35-летний житель Гомельщины. Милиция обнаружила лом, кусачки, два фонарика, маску и перчатки.

Во время беседы он рассказал, что отжимал или разбивал стеклопакеты и попадал в помещения. На первое дело задержанный пошёл после увольнения его жены с работы. Ночью он пробрался в офис предприятия, где не так давно ещё работала супруга. Покинул он его с уловом в шесть ноутбуков. Ворованное частично приобрели его знакомые.

Стало также известно, что грабитель имеет причастность и к некоторым другим кражам. Около 30 дней назад в одном из магазинов Минска по тому же сценарию им было украдено 15 бытовых инструментов и более 30 различных хозяйственных изделий. Тогда краденый товар плюс ущерб составили сумму 2 300 рублей.

Позже представители силовых структур установили, что житель Гомельщины совершил ещё, как минимум, семь краж из офисов и магазинов Минска. Правоохранители установили, что мужчина уносил с собой вещи, которые представляли хоть какую-то материальную ценность. Не брезговал он бытовыми принадлежностями, парфюмерией, косметикой и техникой.

Ворованное задержанный нёс домой, после - реализовывал знакомым.

Подозреваемый неоднократно был привлечён к уголовной ответственности.

Сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба.