Олег Гайдукевич раскритиковал аресты несогласных и призвал чиновников работать с людьми

Гайдукевичу не нравится, как власти принимают некоторые решения. «Чиновники хотят, чтобы все были одного мнения? — спрашивает он. — Зачем? Это же плохо и недальновидно» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Депутат Палаты представителей Национального собрания, зампред комиссии по международным делам, глава Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич высказался по поводу задержания знаменитой белорусской баскетболистки Елены Левченко. На данный момент она находится в СИЗО, где отбывает 15 суток административного ареста за участие в мирных акциях протеста, сообщает euroradio.fm со ссылкой на facebook депутата.

«Зачем давать 15 суток баскетболистке Елене Левченко? — спрашивает он. — Где индивидуальный подход? Она не бегала с камнем. Где вдумчивая работа с людьми?»

Гайдукевич приводит ещё несколько примеров увольнения инакомыслящих и продолжает: «Самое ценное, что есть в Беларуси — это люди. И они должны чувствовать это!» Далее глава Либерально-демократической партии обращается к чиновникам: «Проснитесь, чиновники, думаете как государственники! С людьми надо уметь работать».

Далее он подчёркивает, что ему не нравится, как власти принимают некоторые решения. «Чиновники хотят, чтобы все были одного мнения? — спрашивает он. — Зачем? Это же плохо и недальновидно».

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«Я соблюдал разумные меры безопасности — дистанция, дезинфекция рук. Но этого оказалось недостаточно», — сообщил он (подробности).