Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения

Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, свершения всех планов, а также новых достижений на высшем государственном посту Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства Беларуси.

«Проводимая под Вашим руководством внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение её авторитета и влияния в мире, пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан. Ярким подтверждением этому являются итоги выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года», - отмечает Александр Лукашенко в поздравлении.

Глава белорусского государства подчёркивает, что высоко ценит Владимира Путина как надежного друга Республики Беларусь и его последовательность в расширении интеграционных процессов по линии Союзного государства, которые в полной мере соответствуют намерениям двух братских народов совместными усилиями строить достойное будущее.

«Убежден, что отношения стратегического партнерства между Беларусью и Россией, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки, будут и впредь эффективно развиваться», - отмечает Лукашенко.

Он пожелал Путину крепкого здоровья, свершения всех планов, а также новых достижений на высшем государственном посту.

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