В Логойском районе от огня спасены 100 тонн соломы и столько же тонн кормов

Всего на поле на момент загорания лежало около 200 тонн соломы урожая прошлого года. Фото: 112.by

5 октября на пульт районного подразделение МЧС поступило сообщение от мужчины о том, что в поле СК «Логойский» около агрогородка Гостиловичи горит солома, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

На место вызова незамедлительно выехали сотрудники МЧС. Когда они прибыли, то увидели, что горят тюки соломы в скирде размерами 6х30 м и 6х40 м. Расстоянии между ними составляло 20 метров друг от друга. Всего на поле на момент загорания лежало около 200 тонн соломы урожая прошлого года.

Из-за пожара огнем было повреждено 100 тонн соломы. Сотрудниками МЧС вместе с хозяйственниками было спасено столько же кормов. Что послужило причиной пожара сейчас устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - поджог, виновных лиц ищут правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отомстил. Мужчина украл из офиса 6 ноутбуков после того, как его жену уволили с работы

Выяснилось, что это неработающий 35-летний житель Гомельщины. Милиция обнаружила лом, кусачки, два фонарика, маску и перчатки (подробности).