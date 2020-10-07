В Минске появятся проездные на три, семь и двадцать пять поездок

Новые проездные будут действовать в автобусах, троллейбусах и трамваях. Фото: Сергей ГАПОН

В Минске появятся проездные на три, семь и 25 поездок на общественном транспорте, кроме метро, сообщает minsknews.by. Такое решение Мингорисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Эти проездные будут действительны в течение года.

Билет на одну поездку на три вида транспорта (автобус-троллейбус-трамвай) будет стоить 65 копеек, проездной на три поездки - 1,95 руб., на семь - 4,55 руб., на 25 - 16,25.

Цена билета в экспресс-автобусе на одну поездку - 80 коп, проездной на три поездки - 2,4 руб., на семь - 5,6 руб., на 25 - 20 руб.

Также появятся проездные на 100 поездок, которыми можно будет воспользоваться на протяжении 80 дней. Такой проездной на автобус, троллейбус и трамвай будет стоить 53,95 руб. В экспресс-автобусах - 66,4 руб.

Новые правила вступят в силу через 5 дней после официального опубликования, то есть с 12 октября.

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