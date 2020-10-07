«Банковская и платежная системы Беларуси хорошо защищены от возможных хакерских атак». Нацбанк ответил на угрозы «Киберпартизан»

«Банковская и платежная системы Беларуси достаточно хорошо защищены от возможных компьютерных угроз», — подчеркнул пресс-секретарь Нацбанка Фото: Дмитрий БРУШКО

Ранее мы писали о том, что группа хакеров, которая называет себя «Киберпартизанами», обратилась к жителям Беларуси, которые пользуются банковскими картами, а также к тем, кто имеет депозиты в банках, и кто пользуется банкоматами. Они сообщили о скорой массовой атаке, которая вскоре должна произойти. Причем пострадает сразу вся банковская система Беларуси. Обрушение запланировано на пятницу, 9 октября.

Представители ресурса onliner.by позвонили в Нацбанк за комментарием. Пресс-секретарь Александр Тимошенко рассказал, что служба банка внимательно отслеживает все угрозы. «У Нацбанка есть центр реагирования на компьютерные угрозы, который занимается соответствующими вопросами. Надо понимать, что мы читали много угроз от «Киберпартизан». Еще важный момент — конкретно банкоматы принадлежат разным банкам, у которых помимо всего прочего есть своя служба безопасности. Они в том числе должны реагировать на компьютерные угрозы и на любые другие угрозы в сфере IT. Поэтому как именно конкретные банки будут реагировать на заявление «Киберпартизан», я сказать не могу. Но в целом отмечу, что банковская и платежная системы Беларуси достаточно хорошо защищены от возможных компьютерных угроз», — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, ранее группой «Киберпартизан» были взломаны сайты МВД, Академии МВД, Торгово-промышленной палаты, «Белорусских лотерей», Белтелерадиокомпании. На чеках ЕРИП они размещали призывы к представителям силовых структур встать на одну сторону с народом. Также телеграм-канал Nexta заявил, что неизвестные хакеры поделились с редакцией базой данных представителей МВД, в которой тысячи фамилий действующих сотрудников.