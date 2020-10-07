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Политика

Колесникова: Если вы смотрите это видео, значит меня арестовали

Опубликовано видеообращение Марии Колесниковой, которое было записано до ее ареста
Ирина ВЕТРОВА
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Мария Колесникова была задержана месяц назад.

Мария Колесникова была задержана месяц назад.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

6 октября команда экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико опубликовала обращение члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Видео появилось на YouTube-канале Бабарико.

- Если вы смотрите это видео, значит меня арестовали, - говорит Мария. - Но я уверена, что мне сейчас не страшно. Надеюсь, что не страшно и вам. История о штабе Виктора Бабарико и о всех честных людях, которые хотят перемен к лучшему, - это история со счастливым концом. Вернее, это бесконечное счастье. Мы знаем, что Беларусь изменилась. Мы знаем, что перемены к лучшему уже наступили, просто требуется еще немного времени и усилий...

Мария напоминает о референдуме:

- Будет зарегистрирована инициативная группа с постановкой на общее республиканское обсуждение вопроса о возврате к Конституции 1994 года. Это необходимо для разделения ветвей власти, ограничения сроков и полномочий президента и назначения выборов в новый парламент - Верховный совет, - заявила она.

Колесникова говорит о регистрации партии:

- Нам могут отказывать, но мы будем настаивать, и партия появится, а референдум будет проведен. Это так же очевидно, как и то, что в нашей истории будет счастливый конец.

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