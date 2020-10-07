Латвия и Эстония отзывают своих послов из Беларуси

Беларусь покинули послы пяти европейских стран.

Посол Латвии Эйнарс Семанис и посол Эстонии Мерике Кокаев отозваны из Беларуси в свои столицы для консультаций. В ближайшие дни они уедут из Минска, сообщает tut.by.

Напомним, до этого Беларусь покинули послы Польши, Литвы и Германии.

"Комсомолка" уже писала о том, что 5 октября глава польской дипломатии Збигнев Рау заявил, что отзывается «часть послов, аккредитованных в Беларуси». Чуть ранее аналогичное заявление опубликовал и министр иностранных дел Литвы, пояснив, что решение принято после координационных переговоров с верховным представителем ЕС по внешней политике, а также главами МИД Польши и Германии.

- В согласовании с Европейской службой внешних действий и государствами - членами ЕС мы решили отозвать для консультаций некоторых послов, аккредитованных в Беларуси, - написал Рау в Твиттере, поблагодарив также Евросоюз за солидарность с позицией Польши и Литвы.

Напомним, все началось с того, что в начале октября белорусская дипломатия настоятельно рекомендовала Литве и Польше сократить почти вдвое штат своих дипмиссий в Беларуси. Основной причиной называлась их «деструктивная деятельность». Сначала Литва и Польша фактически отказались это сделать. Спустя несколько повторений просьбы и заявления главы пресс-службы белорусского дипведомства Анатолия Глаза о том, что литовская и польская дипломатия осознанно желают «принести в сакральную жертву своих дипломатов», страны отозвали послов.

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