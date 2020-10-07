В Беларуси золотовалютные резервы снизились до порогового уровня

На 1 января текущего года золотовалютные резервы нашей страны составляли $9 млрд 393,5 млн. Получается, с начала года они уменьшились более чем на $2 млрд Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На 1 октября золотовалютные резервы нашей страны снизились до минимального значения с апреля 2019 года и составили $7321,4 млн.

Предполагается, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на текущий год, что международные резервные активы на 1 января следующего года должны составить не менее $7,3 млрд.

В Национальном банке сообщили, что за сентябрь этого года золотовалютные резервы снизились на $136,4 млн, что составляет 1,8%. Это после августовского снижения на $1399,6 млн - 15,8%.

Что касается сентября, то, по данным регулятора, снижение уровня резервов «в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму $299,7 млн, а также уменьшением стоимости монетарного золота», сообщили в Нацбанке.

Также они проинформировали, что поддержанию уровня золотовалютных резервов в сентябре способствовали покупка банком иностранной валюты на внутреннем рынке, а также поступление иностранной валюты в бюджет.

На 1 января текущего года золотовалютные резервы нашей страны составляли $9 млрд 393,5 млн. Получается, с начала года они уменьшились более чем на $2 млрд.

За этот год золотовалютные резервы существенно снижались два раза. Сперва в марте - на $1018,4 млн, а потом в августе - на $1399,8 млн. Снижение резервов тогда обуславливалось ростом девальвационных ожиданий, которые, по мнению экономических экспертов, в марте были вызваны пандемией, а в августе - политическим кризисом. Значимое увеличение резервов произошло лишь в июне. Благодаря продаже евробондов резервы Беларуси за этот месяц увеличились на $916,3 млн.

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