В Кореличском районе неизвестные проникли в дом через окно, связали взрослых и ребенка и вынесли все деньги и драгоценности

В Кореличском районе неизвестные проникли в дом, связали взрослых и ребенка и вынесли все ценности из дома Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Кореличском районе во вторник, 6 октября, группа неизвестных людей проникла в один из домов через окно. Они связали взрослых и ребенка, которые находились внутри. Неизвестные забрали из дома все драгоценности и деньги. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

- В доме находились 46-летний мужчина, его 46-летняя женя и 13-летняя дочка. Неизвестные нанесли удары взрослым, после чего уложили их на пол и связали руки. Тоже самое они проделали и с ребенком. Неизвестные похитили из дома все дрогоценности и крупную сумму денег: пять тысяч белорусских рублей и более трех тысяч долларов, - пояснили в СК.

Следователи осмотрели место случившегося, опросили свидетелей, изъяли следы, которые необходимы для проведения исследования. На данном жтапе проводятся специальные следственные действия и комплекс мероприятий, направленный на установление лиц неизвестных.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса (Разбой).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Светлогорске 55-летний мужчина напал с ножом на врача и нанес ему удар в область грудной клетки. Врач госпитализирован.

Перед тем как совершить преступление, мужчина употребил спиртные напитки, а кухонный нож забрал у соседа по палате. (подробности)