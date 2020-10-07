Сентябрь-2020 стал самым теплым в истории метеонаблюдений

Может, очень еще устроит нам сюрпризы? Фото: Ирина КАЛИНИНА

В этом году сентябрь установил серьезный рекорд: он стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает ont.by со ссылкой на сайт европейской программы спутникового мониторинга Copernicus.

Оказывается, этот месяц на планете был в среднем на 0,05 градуса теплее, чем сентябрь 2019 года, и на 0,08 градуса теплее сентября 2016-го, когда был установлен предыдущий рекорд.

Температура в Европе в сентябре 2020 года была на 0,2 градуса выше, чем в сентябре 2018 года — предыдущем самом теплом месяце. Также температура была на 1,8 градуса выше среднего значения за 1981-2010 годы.

В Беларуси этой осенью тоже есть свои рекорды. Например, начало октября выдалось таким теплым, что в Бресте можно было даже загорать: в воскресенье, 4 октября, здесь было 24,4 градуса. Эта цифра стала рекордом дня за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был еще в 1966 году - тогда столбик термометра поднимался до 24 градусов. А вот абсолютный рекорд месяца - 26,4 градуса - пока не побит. Но, может, октябрь еще устроит нам сюрпризы?

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