Лукашенко 8 октября проведет встречу с представителями Минздрава, на которой обсудят ситуацию с коронавирусом

Лукашенко 8 октября встретиться с представителями Минздрава и обсудит ситуацию с коронавирусом. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в четверг, 8 октября, во Дворце Независимости проведет встречу с представителями Министерства здравоохранения. Обсуждать будут ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

- На встрече с представителями Минздрава Александр Лукашенко обсудит ситуацию с коронавирусом в Беларуси. За последние недели наблюдается прирост заболевших, но ситуация остается под контролем. Ко второй волне коронавируса врачи уже готовы, - говорится в сообщении, которое было опубликовано в телеграм-канале.

Напомним, что на 7 октября в Беларуси уже более 80 тысяч заболевших коронавирусом. Прирост за сутки составил 394 новых случая. Всего за время пандемии COVID-19 умерли 868 человек.

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