Мужчина бросил бутылку в играющих детей. У 10-летнего мальчика - перелом черепа

У мужчины в крови было 2,5 промилле алкоголя. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

ЧП случилось в Гродно вечером 6 октября. 10-летний мальчик вместе с друзьями гулял на площадке возле общежитий по улице Комарова. Рядом оказался 50-летний местный житель, который нигде не работает и накануне выпивал, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Мужчине не понравилось, что дети играют рядом, и он бросил в их сторону стеклянную бутылку. Она попала прямо в голову ученику 4 класса. В итоге у мальчика серьезные повреждения - открытая черепно-мозговая травма с переломом в районе теменно-затылочной области.

Мужчина был задержан. Выяснилось, что у него в крови было 2,5 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». Ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

Известно, что он уже был неоднократно судим.

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