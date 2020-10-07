Председатель Мингорсовета: В Минске нужно сократить количество общественного транспорта, так как многие передвигаются на машинах

Председатель Мингорсовета предложил минимизировать количество общественного транспорта в Минске. Фото: Минск-Новости

Председатель Минского городского совета Андрей Бугров заявил, что в Минске необходимо сократить количество общественного транспорта, так как многие передвигаются на автомобилях и не готовы отказаться от этого.

- Сейчас необходимо проанализировать, в какой количестве транспорта Минск действительно нуждается. Автобусы и троллейбусы курируют с тем же интервалом, что и десять лет назад, но многие из них идут по своему маршруту полупустые. Но их работа при этом дотируется. И тратятся немаленькие деньги. И вот здесь возникает волне логичный вопрос: а насколько целесообразны подобные расходы? - отметил председатель Мингорсовета корреспонденту агентства «Минск-Новости».

Он также добавил, что благосостояние жителей Минска растет. И совсем скоро уже запустят третью линию метро. В связи с этим, по словам Бугрова, сокращение общественного транспорта – оправданный шаг.

Бугров также отметил, что увеличение интервала движения на некоторых маршрутах общественного транспорта не отразится на пассажирах.

- Почти у каждого человека есть мобильный телефон. Сейчас существует огромное количество приложений, где можно посмотреть расписание общественного транспорта. И прийти на остановку в нужный момент. Изучил график движения, вышел на остановку и поехал. Нет никаких проблем, а польза видна. К примеру, удастся разгрузить дороги и появится возможность использоваться оставшиеся средства на иные цели, - подчеркнул Бугров.