Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 октября 2020 года: 415 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки

Статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Алексей БУЛАТОВ

В телеграм-канале Минздрава разместили статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки - 415 новых случаев.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 81 тысяча 505 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 307 человек.

Всего в Беларуси на 7 октября коронавирусной инфекцией переболели 75 тысяч 683 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 6 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 874 пациента, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было сделано уже около двух миллионов.

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