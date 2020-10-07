«Били кулаками по портретам ветеранов». В Новополоцке парни раскурочили памятную доску - мерились силой удара

Парни били кулаками по памятной доске "Они сражались за Родину", чтобы выяснить, кто из них сильнее. Фото: кадр из видео УВД.

Компания молодых людей разбила памяную доску с портретами ветеранов «Они сражались за Родину» в Новополоцке на улице Молодежной. Это произошло вечером 5 октября.

В милицию позвонили очевидцы, рассказали, что пьяная компания ломает памятную доску. Когда наряд приехал на место, парни разбежались, задержать удалось только одного. Личности остальных установили в течение суток.

Всего в компании было пятеро молодых людей. Они приехали из Полоцкого района в Новополоцк отдохнуть. Все были нетрезвыми. Когда гуляли по городу, решили помериться силой удара. Трое из компании били кулаками по портретам ветеранов, по другим элементам памятной доски.

- Все подозреваемые в хулиганстве задержаны уже с утра. Самому младшему из тех, кто бил кулаком по портретам ветеранов, 17 лет, старшему - 19. Следственный комитет даст правовую оценку действиям фигурантов, - рассказал старший инспектор ОИОС УВД Витебского облисполкома Александр Колыско.