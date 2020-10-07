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Политика

Тихановская - Национальной ассамблее Франции: Для нас бесценна поддержка Франции в эти трудные для белорусского народа моменты

Ее выступление и ответы на вопросы депутатов продолжались полтора часа
Ирина ВЕТРОВА
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Тихановская подчеркнула, что "действия для поддержания всеобщего уважения прав человека не являются вмешательством во внутренние дела Беларуси".

Тихановская подчеркнула, что "действия для поддержания всеобщего уважения прав человека не являются вмешательством во внутренние дела Беларуси".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила в комитете по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции.

- Для нас бесценна поддержка Франции в эти трудные моменты для белорусского народа, - сказала она.

Выступление было организовано по видео-конференц-связи, речь Тихановской и ее ответы на вопросы депутатов продолжались полтора часа, сообщает БелаПАН.

- Мы высоко ценим готовность Франции и президента Эмманюэля Макрона содействовать в разрешении белорусского кризиса, - сказала Тихановская. - Мы еще раз призываем власти Беларуси принять предложение Координационного совета и сесть за стол переговоров при посредничестве ОБСЕ. Мы также благодарны Франции как государству - участнику ОБСЕ за запуск московского механизма для создания независимой экспертной миссии по изучению нарушений прав человека в Беларуси.

Тихановская отметила, что "все преступления против белорусского народа должны расследоваться, а виновные должны непременно понести ответственность".

Она подчеркнула, что "действия для поддержания всеобщего уважения прав человека не являются вмешательством во внутренние дела Беларуси".

Перед выступлением Тихановской вице-президент комиссии по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Изабель Раух отметила, что она стала голосом оппозиции после того, как другие претенденты на пост президента лишились такой возможности из-за нерегистрации либо ареста.

Напомним, недавно Светлана Тихановская встречалась с президентом Франции Макроном.

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