Тихановская - Национальной ассамблее Франции: Для нас бесценна поддержка Франции в эти трудные для белорусского народа моменты

Тихановская подчеркнула, что "действия для поддержания всеобщего уважения прав человека не являются вмешательством во внутренние дела Беларуси". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила в комитете по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции.

- Для нас бесценна поддержка Франции в эти трудные моменты для белорусского народа, - сказала она.

Выступление было организовано по видео-конференц-связи, речь Тихановской и ее ответы на вопросы депутатов продолжались полтора часа, сообщает БелаПАН.

- Мы высоко ценим готовность Франции и президента Эмманюэля Макрона содействовать в разрешении белорусского кризиса, - сказала Тихановская. - Мы еще раз призываем власти Беларуси принять предложение Координационного совета и сесть за стол переговоров при посредничестве ОБСЕ. Мы также благодарны Франции как государству - участнику ОБСЕ за запуск московского механизма для создания независимой экспертной миссии по изучению нарушений прав человека в Беларуси.

Тихановская отметила, что "все преступления против белорусского народа должны расследоваться, а виновные должны непременно понести ответственность".

Она подчеркнула, что "действия для поддержания всеобщего уважения прав человека не являются вмешательством во внутренние дела Беларуси".

Перед выступлением Тихановской вице-президент комиссии по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Изабель Раух отметила, что она стала голосом оппозиции после того, как другие претенденты на пост президента лишились такой возможности из-за нерегистрации либо ареста.

Напомним, недавно Светлана Тихановская встречалась с президентом Франции Макроном.

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