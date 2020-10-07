Лукашенко 7 октября снова созвонился с Путиным. Обсудили вопрос открытия границ, коронавирус и обстановку в Нагорном Карабахе и Кыргызстане

Лукашенко 7 октября снова созванивался с Путиным Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко в среду, 7 октября, снова созванивался с Владимиром Путиным. Президенты двух стран обсудили вопрос открытия границ, ситуацию с коронавирусом (в Беларуси и России продолжает увеличиваться число заболевших) и обстановку в Нагорном Карабахе и Кыргызстане. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

- Лукашенко и Путин вновь подчеркнули, что выступают за мирное решение конфликта в Нагорном Карабахе. В регионе, к сожалению, продолжают гибнуть люди. Также во время разговора президенты двух стран обсудили двустороннюю повестку и отметили важность регионального взаимодействия на уровне учебных заведений, - говорится в сообщении, которое размещено в телеграм-канале.

Александр Лукашенко по время телефонного разговора поздравил лично Владимира Путина с днем рождения.

Напомним, что Александр Лукашенко созванивался с Владимиром Путиным 2 октября. Во время разговора президенты «обсудили животрепещущие темы».

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