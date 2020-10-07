Песков заявил, что у Путина никаких встреч с Тихановской не планируется

Песков заявил, что никаких встреч с Тихановской у Путина не запланировано Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у президента России не планируется никаких встреч с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Светлана Тихановская на данный момент находится не в Беларуси, и она вряд ли как-то участвует в жизни страны. Тихановская сейчас находится на территории ЕС, путешествует по странам, встречается с главами различных стран и правительств, где считают, что Александр Лукашенко является нелегитимным президентом Беларуси, - отметил Песков.

Во время встречи с представителями белорусской диаспоры, которая состоялась 5 октября, Светлана Тихановская рассказала, что ей очень бы хотелось встретиться с Путиным. Об этом сообщает агентство РИА-Новости.

Напомним, что Светлана Тихановская 6 октября в Берлине встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель. Разговор длился 45 минут.