Курсы валют в Беларуси на 7 октября: евро и доллар на торгах подешевели

Курсы валют в Беларуси на 7 октября Фото: Инна КОРСАК

В среду, 7 октября, на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи прошли торги. Доллар и евро подешевели. Данная информация была размещена на сайте БВФБ.

Евро снизился на 0,0091 и теперь стоит 3,0818 белорусского рубля.

Доллар подешевел на 0,002 и теперь стоит 2,6205 белорусского рубля.

Российский рубль подорожал на 0,0118 и теперь стоит 3,3548 белорусского рубля.

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