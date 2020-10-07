Курсы валют в Беларуси на 7 октября: евро и доллар на торгах подешевели

Курсы валют в Беларуси на 7 октября
Фото: Инна КОРСАК
В среду, 7 октября, на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи прошли торги. Доллар и евро подешевели. Данная информация была размещена на сайте БВФБ.
Евро снизился на 0,0091 и теперь стоит 3,0818 белорусского рубля.
Доллар подешевел на 0,002 и теперь стоит 2,6205 белорусского рубля.
Российский рубль подорожал на 0,0118 и теперь стоит 3,3548 белорусского рубля.
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