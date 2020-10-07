"Белавиа" продлевает приостановку рейсов в Ригу, Ларнаку, Таллинн и другие города

Вернуть деньги или изменить дату вылета можно будет до 30 марта 2021 года. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Коронавирус снова меняет планы путешественников. 7 октября на сайте авиакомпании "Белавиа" появилось объявление о продлении приостановки полетов по нескольким направлениям:

"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям:

- Рига по 24 октября;

- Ларнака по 24 октября;

- Ашгабад по 1 ноября;

- Таллинн по 24 октября;

- Будапешт 24 октября (за исключением 27 сентября);

- Во все пункты Грузии по 31 октября;

- Во все пункты России по 30 сентября (Воронеж, Казань, Нижний Новгород по 24 октября). В связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации.

В авиакомпании сообщают, что возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 30 марта 2021 года. Изменение даты вылета возможно только один раз.

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