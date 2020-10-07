МИД: В ведомство уже поступило более 70 заявок на аккредитацию от 15 иностранных СМИ

В МИД рассказали, как проходит аккредитация журналистов иностранных СМИ по новым правилам Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве иностранных дел рассказали, как проходит аккредитация журналистов иностранных СМИ по новым правилам. Данная информация была опубликована на официальном сайте ведомства.

- Уже с 5 октября на сайте МИД начали работать специальные электронные формы для подачи заявок на временную или постоянную аккредитацию. Хочу напомнить, что в связи с новым положением процесс был упрощен. К примеру, сейчас все можно сделать в электронном виде. Также были сокращен перечень документов, которые необходимы. Теперь не нужно получать карточки на временную аккредитацию в МИД. Их можно будет получить в электронном виде и самостоятельно распечатать. Мне кажется, что это очень актуально с непростой ситуации с коронавирусом, - отметил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Он также добавил, что в ведомство уже поступило более 70 заявок от 15 зарубежных СМИ.

- К нам поступают заявки каждый день. Процесс идет. Возможно, не так быстро, как этого бы хотелось, но мы делаем все, чтобы его ускорить. Также мы планируем уже 7 октября, ближе к концу дня, провести первое заседание обновленной комиссии. В первую очередь, как мы и обещали, будут рассмотрены заявки, которые подавались ранее. Мы постараемся дать работать хотя бы нескольким зарубежным журналистам, пока будут рассматриваться документы их коллег, - отметил Глаз.

По словам пресс-секретаря МИД, приоритет на данном этапе будет отдаваться гражданам тех стран, где было зарегистрировано зарубежное СМИ.

- Уже готовы современные аккредитационные карточки нового образца, - добавил Глаз.