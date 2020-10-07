На «Минск-Арене» вводят масочный режим

Теперь в "Минск-Арену" без маски могут не впустить.

7 октября на сайте ХК "Динамо-Минск" появилось объявление с просьбой приходить на «Минск-Арену» с масками и носить их на протяжении всего матча.

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, Континентальная хоккейная лига просит клубы усилить контроль за соблюдением зрителями масочного режима на матчах", - говорится в объявлении.

Сообщается, что, по требованиям противоэпидемического положения КХЛ, перед проходом зрителей в очередь к пропускному пункту контролеры должны проверять у них наличие средств индивидуальной защиты. При их отсутствии болельщикам может быть отказано в доступе на арену. Во время пребывания на матче зрители должны постоянно носить маску либо респиратор.

Зрителей просят с пониманием отнестись к этой ситуации, приходить на «Минск-Арену» с масками и носить их на протяжении всего матча.

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