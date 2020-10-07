Тихановскую объявили в розыск в Беларуси и в России

Информация о розыске Светланы появилась в базе данных МВД России. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

7 октября стало известно о том, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Информация об этом появилась в базе данных МВД России, сообщает tass.ru.

В базе указано: "Основание для розыска: разыскивается по статье УК".

В правоохранительных органах пояснили, что в розыск Светлана была объявлена в Беларуси, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске.

Напомним, в августе этого года стало известно о том, что Россия объявила в розыск экс-претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало. Он также разыскивался "по статье Уголовного кодекса".

Сам политик тогда назвал обвинения "чушью" и предположил, что Москва могла объявить его в розыск "автоматически".

- Я думаю, что на самом деле это просто автоматически происходит. То есть если у нас единая база данных - в Беларуси и России - и если белорусы меня внесли, то автоматически в России я оказываюсь отраженным, - прокомментировал он.

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