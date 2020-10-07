Пошел в лес за велосипедом и пропал на сутки: В Столине МЧС подняли на поиски 72-летнего пенсионера

Поисковики в поисках потерявшегося дедушки обследовали лесной массив и болота, на мотовездеходе проезжали лесными тропами. Фото: МЧС.

Пресс-служба МЧС рассказала о поисках 72-летнего жителя одной из деревень Столинского района.

Мужчина пропал 6 октября. К вечеру, когда стемнело и он не пришел домой, в МЧС позвонила его дочка. Женщина рассказала дежурному, что пожилой отец отправился в лес, чтобы забрать велосипед, который оставил там накануне, собирая грибы. Ориентировочно пенсионер находился в километре от деревни Туры.

- На поиски пропавшего сельчанина незамедлительно подняли группы из спасателей, работников Пинского центра Республиканского отряда спецназначения МЧС Беларуси, - пояснили в пресс-службе.

Во время поисков спасатели встретили сельчанку, которая рассказала, что видела дедушку, и указала, в какой именно части леса. Это позволило поисковому отряду сузить круг до 4 квадратных километров. Но поиски все равно затянулись.

Пенсионер рассказал, что в этот лес он ходит с самого детства, но все равно потерялся. Фото: стоп-кадр | видео МЧС.

- Поисковые работы в лесу и на болоте велись по квадратам, которые обследовали несколько групп. Пенсионера искали и на мотовездеходе, проезжая по лесным тропам. Сначала в 700 метрах от входа в лес нашли велосипед и личные вещи дедушки, его самого - немного в стороне, - пояснил Богдан Перемибеда, начальник поисково-спасательной службы Пинского центра РОСН.

Пенсионер провел сутки в лесу, он был сильно дезориентирован, когда его нашли спасатели, и недоумевал, как смог заблудиться, - ведь в эти места за грибами и ягодами он ходит с самого детства.

Медпомощь сельчанину не понадобилась. После осмотра врачей его отвезли домой.

На видео, которое опубликовала пресс-служба ведомства, дедушка рассказывает, что делал эти сутки в лесу.

- А воду пил? - узнает спасатель.

- Ничего. Утром встал и опять пошел двигаться, - пояснил пенсионер.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Уходя в лес, обязательно берите с собой воду, перекус, медикаменты (в случае их регулярного приема либо если может быть аллергия), компас, свисток, спички/зажигалку, дождевик. Непременно предупредите родных о том, в какой именно лес идете, во сколько планируете вернуться домой. Старайтесь подбирать одежду ярких цветов - так вы будете заметнее в лесу. И одно из важнейших правил: берите с собой полностью заряженный мобильный телефон - именно это может спасти вам жизнь.

2. Первая ошибка пожилых людей - уверенность в том, что они хорошо знают этот лес и не заблудятся в нем. При этом ориентиром для них часто служит какое-то дерево или куст. Но куст может поломаться, а недалеко вырастет новый - это сбивает с толку. Пользуйтесь другими ориентирами: к людям выведут линии электропередач, шум автотрассы или железной дороги, - рекомендуют в отряде.

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