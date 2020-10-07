ЧП в России: Из-за палов травы загорелся склад боеприпасов - раздаются взрывы, более 2000 человек эвакуировали

Из 14 населенных пунктов в окрестностях воинской части эвакуируют жителей. Фото: overhearskopin / VK.

О том, что на военном складе боеприпасов недалеко от поселка Желтухино, что в Рязанской области России, произошло ЧП, стало известно в среду, 7 октября.

Сообщается, что на военном объекте произошел пожар, из-за чего случилась детонация хранившихся там взрывчатых веществ и объектов. Предварительно, виной пожара стали палы травы.

Как сообщала пресс-служба Западного военного округа России, на территории части вспыхнула сухая трава, ветер перекинул пламя на площадку с артбоеприпасами. На место незамедлительно выбыл штатный пожарный расчет, но справиться с огнем своими силами, они не смогли. Когда начались взрывы с территории части был эвакуирован персонал и личный состав военнослужащих.

В Скопинский район Рязанщины уже вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев, прокомментировала пресс-служба ведомства.

Сообщалось, что из 14 населенных пунктах в окрестностях военной части эвакуированы свыше 1600 человек. К 19.00 часам стало известно более чем о 2 тысячах эвакуированных. В готовность приведены вертолет Ми-8 МЧС России, 50 человек и 4 единицы техники ЦСООР «Лидер», в том числе две пиротехнические аварийно-спасательные машины, а также специалисты ВНИИПО с робототехническим комплексом тяжелого класса.

На данный момент, к реагированию на месте уже привлечены 100 человек и 26 единиц техники.

Уже известно о двух пострадавших во время ЧП: мужчина и женщина. Пострадавшая с крайне тяжелой травмой, она в реанимации райбольницы.

Разлетающиеся осколки боеприпасов, подожгли траву в деревне недалеко от места ЧП. Взрывной волной и осколками также повреждены стены и стекла жилых домов.

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