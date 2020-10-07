Виктор Бабарико остается под стражей в СИЗО КГБ: Суд не удовлетворил жалобу его адвокатов

Виктор Бабарико с середины июня 2020-го года находится под стражей. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В среду, 7 октября, стало известно, что Виктор Бабарико останется под стражей, сообщает tut.by. Судом Центрального района было оставлено в силе решение о продлении экс-банкиру срока содержания под стражей.

Жалоба подавалась на постановление КГБ от 10 августа, подписанное помощником начальника управления, старшим следователем по особо важным делам следственного управления Комитета госбезопасности Паковым.

Также защитники подавали ходатайство, чтобы на этом судебном заседании по видео мог присутствовать и сам Виктор Бабарико, его суд не удовлетворил и провел закрытое судебное заседание.

- Жалобу оставить без удовлетворения, - констатировала судья Юлия Густыр.

Жалобу на данное постановление можно подать в течение 24 суток.

Напомним, экс-банкира и несостоявшегося участника президентской гонки задержали 18 июня. Его адвокаты считают, что обвинение, которое предъявили Бабарико, «нарушает право на защиту». И заявляли, что нет основания для того, чтобы срок его содержания под стражей был продлен, а данную меру пресечения необходимо заменить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Организатор преступной схемы». Виктор Бабарико задержан.

Возможному кандидату вменяются «махинации с векселями на сумму свыше 60 млн долларов» (подробности).

Адвокат Бабарико: «В условиях открытого и публичного разбирательства его невиновность была бы явно видна».

Защитник Виктора Бабарико из-за подписки о неразглашении не имеет права публично называть статьи обвинения (подробности).

Колесникова: Если вы смотрите это видео, значит меня арестовали.

Опубликовано видеообращение Марии Колесниковой, которое было записано до ее ареста (подробности).