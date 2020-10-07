Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Никто из «мстителей» с работниками милиции не знаком»: прокуратура об оскорблении силовиков в интернете

Правоохранители уверяют, что их технические возможности позволяют идентифицировать анонимов оскорбляющих их коллег
Надежда БУТОВИЧ
КомментироватьОставить комментарий
анонимные аккаунты или чужой номер не мешают правоохранителям рано или поздно найти автора оскорбительного сообщения. Фото: pixabay.com.

анонимные аккаунты или чужой номер не мешают правоохранителям рано или поздно найти автора оскорбительного сообщения. Фото: pixabay.com.

В прокуратуре напомнили, что за оскорбление милиционеров в сети можно стать фигурантом уголовного дела, пишет БелТА со слов Дмитрия Сенкевича, начальника отдела по надзору за дознанием прокуратуры Минской области. Еще в ведомстве рассказали, как находят авторов угроз.

Так по словам начотдела в последнее время на сайтах и в мессенджерах участились случаи публичных оскорблений, в том числе, и сотрудников правоохранительных органов.

- Некоторые, вообще, скатываются до того, что пишут эсэмэски с угрозами не только сотрудникам органов, но даже членам их семей. При этом зачастую лично «мстители» с этими милиционерами знакомы не бывают, - пояснил работник прокуратуры.

По информации прокуратуры, безнаказанными авторы угроз не останутся - «технические возможности правоохранительных органов позволяют идентифицировать этих людей». Даже если угрозы они пишут с вымышленных аккаунтов, или с чужих телефонов.

- Публичное оскорбление гражданином представителя власти, связанное с выполнением им служебных обязанностей, влечет уголовную ответственности по 369 статье Уголовного Кодекса. За насилие либо угрозу насилием к милиционеру - 364 статья УК Беларуси. Наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет, - добавил Сенкевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В МВД рассказали, как выбирали абонентов для смс-рассылки про «нарушителей».

При этом в ведомстве извиняются, если смс-сообщения пришли тем, кто на акции протеста не ходил (подробности).

Караев о штрафах и сутках за митинги: Видео достаточно, идентифицировать будут всех.

Глава силового ведомства рассказал, что перед правоохранителями стоит задача идентифицировать всех участников прошедших беспорядков (подробности).

Протесты в Беларуси - 2020