«Никто из «мстителей» с работниками милиции не знаком»: прокуратура об оскорблении силовиков в интернете

анонимные аккаунты или чужой номер не мешают правоохранителям рано или поздно найти автора оскорбительного сообщения. Фото: pixabay.com.

В прокуратуре напомнили, что за оскорбление милиционеров в сети можно стать фигурантом уголовного дела, пишет БелТА со слов Дмитрия Сенкевича, начальника отдела по надзору за дознанием прокуратуры Минской области. Еще в ведомстве рассказали, как находят авторов угроз.

Так по словам начотдела в последнее время на сайтах и в мессенджерах участились случаи публичных оскорблений, в том числе, и сотрудников правоохранительных органов.

- Некоторые, вообще, скатываются до того, что пишут эсэмэски с угрозами не только сотрудникам органов, но даже членам их семей. При этом зачастую лично «мстители» с этими милиционерами знакомы не бывают, - пояснил работник прокуратуры.

По информации прокуратуры, безнаказанными авторы угроз не останутся - «технические возможности правоохранительных органов позволяют идентифицировать этих людей». Даже если угрозы они пишут с вымышленных аккаунтов, или с чужих телефонов.

- Публичное оскорбление гражданином представителя власти, связанное с выполнением им служебных обязанностей, влечет уголовную ответственности по 369 статье Уголовного Кодекса. За насилие либо угрозу насилием к милиционеру - 364 статья УК Беларуси. Наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет, - добавил Сенкевич.

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