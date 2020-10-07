Что оригинального Лукашенко дарил Путину? Посмотрите, вы бы согласились на такой подарок?

На неформальной встрече в Заславле Лукашенко подарил Путину фигурки дзюдоистов. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в среду, 7 октября, Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Главе РФ исполнилось в этом году 68 лет. Политики также в этот день пообщались по телефону о главных темах.

А Telegram «Пул Первого» вспомнил подарки Лукашенко Путину последних лет, и даже расположил их по рейтингу оригинальности.

На первое место вышел, по мнению «Пула», самый креативный подарок от Лукашенко - 4 мешка белорусской картошки и сало. Их Лукашенко подарил Путину незадолго до нового 2018-го года. Когда Путин распробовал «бульбу», Песков рассказал журналистам, что российскому президенту картошка от белорусского коллеги понравилась.

Под Новый год 2018 Лукашенко подарил Путину картошку и сало. Фото: стоп-кадр | видео "Беларусь 1".

На второй позиции еще один «продуктовый набор». Надо сказать, очень щедрый: от шоколада и зефира до качественных сыров и колбасы «У каждого своя история». Такие «чарку и шкварку» Лукашенко презентовал Путину по прошествии непростых сочинских переговоров в декабре 2019-го года.

Третье место занял оригинальный подарок, врученные на Европейских играх, которые проходили в Минске в 2019-ом году. Этот презент уже «со спортивным смыслом». В этот раз Лукашенко решил одарить Путина фигуркой двух дзюдоистов и панно, символизирующим пятнадцать видов спорта (Прим.: из мореного дуба с медальонами).

А какой бы из этих подарков не прочь получить вы под Новый год или на день рождения?

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