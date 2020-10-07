«За плодотворную работу и воспитание подрастающего поколения»: благодарность президента вручили учительнице из Орши

Педагог из Орши получила президентскую благодарность. Фото: БелТА.

О том, что учительница иностранного языка из Оршанской средней школы №3 Ольга Трухан награждена благодарностью президента, сообщила БелТА. В президентской благодарности отмечается, что награды педагог была удостоена «за плодотворную работу, высокий уровень профмастерства, значительный личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения».

Известно, что работать в школу учитель Ольга Трухан пришла после МГЛУ 7 лет назад и за это время стала одним из лучших педагогов школы.

В Минске на республиканском конкурсе профмастерства она выиграла в номинации «Иностранные языки», награждена знаком «Отличник образования».

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