Фоторепортаж. В Минске прошел провластный марш: сторонники Лукашенко шли с иконами, распятьем и гвоздиками

Провластный митинг в Минске 7 октября 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером в среду, 7 сентября, в Минске замечена провластная колонна митингующих. Участники акции шли под государственными флагами, женщины были с цветами: кто-то с белыми розами, кто-то с красными гвоздиками.

В руках митингующие несли цветы и плакаты с политическими лозунгами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вместе с государственным флагом Беларуси красно-зеленого цвета некоторые несли в руках и флажки с гербом Минска. У кого-то в руках были воздушные шарики с надписью «Я люблю Беларусь», где слово «люблю» иллюстрировалось сердечком. На распечатанных плакатах лозунг: «Мы - за батьку!» и «Батька. Родина. Беларусь».

По пути к Площади победы сторонники власти пели "День победы". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Возраст участников провластного митинга самый разнообразный: от подростков до пожилых людей. В шествии участвовали несколько десятков человек, по пути они пели «День победы». Из колонок включали «Саня останется с нами», просили выключить Анжелику Агурбаш. Скандировали «Лукашенко - наш президент», говорили спасибо милиции «за тяжелый труд». На встречу колонне проезжали авто с госфлагом - участникам посигналили, они приветственно закричали.

Возраст участников провластного митинга был самым разным. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Завершая шествие, провластная колонна дошла по вечернему Минску до конечной точки своего маршрута - площади Победы, там митингующие возложили цветы к Вечному огню.

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