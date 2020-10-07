Меньше чем через неделю в Беларуси стартует еще одно военное учение - «Нерушимое братство 2020»

В учениях на полигоне в Витебской области задействуют 100 единиц спецтехники, вертолеты и беспилотники. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что командно-штабное учение «Нерушимое братство 2020» стартует в Беларуси 12 октября, сообщило БелТА со ссылкой на информацию объединенного пресс-центра.

Проходить очередные воинские учения будут на Витебщине на полигоне Лосвидо и их целью будут «подготовка и ведение миротворческих операций коллективными силами миротворцев ОДКБ». Продлятся учения до 16 октября включительно.

Участие в них примут контингент стран-членов ОДКБ, оперативные группы, милицейские силы и подразделения МЧС. Общее число задействованных в учениях военных и правоохранителей превысит 700 человек. На полигоне задействуют свыше 100 единиц спецтехники, а также вертолеты и беспилотники. В качестве наблюдателей планируется присутствие представителей Международного комитета Красного Креста.

Также сообщается, что в учении «Нерушимое братство 2020» примут участие генсекретарь ОДКБ Станислав Зась и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Напомним, общая численность миротворческих сил ОДКБ составляет примерно 3600 человек.

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