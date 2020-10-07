«Каково смотреть в глаза своим детям?»: В Минске задержали парня, написавшего на стене многоэтажки надпись в адрес ОМОНа

Минчанин написал на стене дома обращение к омоновцам, теперь ему грозит уголовная ответственность. Фотоиллюстрация. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пресс-служба МВД сообщила о том, что в Минске с поличным задержали 25-летнего грузчик. Молодой человек был задержан 5 октября омоновцами в тот момент, когда он писал на стене жилого дома надписи про ОМОН.

На стенах многоэтажки парень оставил баллончиком две надписи: «ОМОН, каково смотреть в глаза своим детям?» и еще одно обращение, которое трудно распознать по фото.

В ведомстве опубликовали также видеозапись допроса подозреваемого в правонарушении. Молодой человек говорит, что информацию о том, что в этом доме живут силовики он прочитал в интернете, в одном из Telegram-каналов. Далее он решил обратиться к силовикам, так сказать на эмоциях. В МВД эти обращения посчитали «публичными циничными надписями».

Молодой человек, по информации пресс-службы МВД, оставил на доме, где живут силовики «публичные циничные надписи». Фото: МВД.

- Что вы этим хотели сказать? - спросил правоохранитель во время допроса

- Просто хотел обратить внимание на то, что переходятся границы некоторые, в том числе, и со стороны силовиков. И не только… - говорит на видео молодой человек с закрытым лицом.

- Вы участвовали в несанкционированных акциях с 9 августа?

- Не участвовал, - пояснил парень.

- Вас задерживали сотрудники милиции?

- Нет.

- Тогда какой смысл этих надписей?!

- Просто эмоции…

Уточняется, что нарушитель, с его слов, ранее привлекался к административной ответственности за разрисовку общественных зданий. А также к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Задержанный находится в ИВС. Возбуждено уголовное дело, его подозревают в осквернении сооружений и порче имущества.

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