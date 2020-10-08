Скончался главный тренер нацсборной Беларуси по тяжелой атлетики

Виктора Шершукова не стало на 68-ом году жизни. Фото: weightlifting.by.

О том, что на 68-ом году жизни скончался главный тренер белорусской мужской национальной команды по тяжелой атлетике, сообщила пресс-служба нацкоманды. В последние годы Виктор Шершуков боролся с онкологией. Заслуженного тренера Беларуси не стало 7 октября.

Родился Виктор Евгеньевич в 1953 году в Хабаровске. В белорусской сборной - с 1992-го года. Перед распадом СССР около трех месяцев возглавлял тренерский штаб молодежной союзной сборной, стоял во главе команды по тяжелой атлетике ЦС «Динамо».

Около 20 лет работал старшим тренером в мужской сборной Беларуси. А в январе 2017-го года возглавил мужскую нацкоманду республики. Еще был во главе тренерского штаба сборной по пауэрлифтингу.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Виктора Шершукова.

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