Глава МОК о дискриминации спортсменов в Беларуси по политическим взглядам: «Мы очень обеспокоены»

Глава МОК Томас Бах заявил, что проводится расследование по ситуации в Беларуси. Фото: Reuters.

Глава МОК выразил обеспокоенность и заявил, что комитет намерен расследовать заявления белорусских спортсменов о том, что в своей стране они подвергаются дискриминации по политическим взглядам, пишет БелаПАН со ссылкой на ресурс Devdiscourse.

- Мы очень обеспокоены информацией, которую получаем, - констатировал Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета.

По этому поводу комитет уже вел переписку с НОК Беларуси, а сейчас еще намерен поставить вопрос о стипендиях и фондах спортсменам, направленным ранее в Беларусь, дошли ли они до адресатов.

Глава МОК подчеркнул, что в заявлениях белорусских спортсменов говорится, что НОК дискриминирует их только по политическим причинам.

- Недискриминация - самая важная ценность олимпийского движения. Вот почему мы так серьезно относимся к этим сигналам. Исполнительный совет постановил, усилить наше расследование. Мы намерены однозначно определить: выполнены ли Нацкомитетом Беларуси его обязательства в соответствии с Олимпийской хартией, - подчеркнул глава МОК.

Также Томас Бах заметил, что Олимпийский комитет и его мандат ограничены спортом, поменять политическую ситуацию или законодательство суверенного государства МОК не в силе. Но к своему мандату комитет относится очень серьезно. Это гарантия того что нацкомы любой страны уважают Олимпийскую хартию, а их спортсмены пользуются правами в соответствии с ней.

Напомним, неофициальная организация Свободное объединение спортсменов Беларуси в среду, 7 октября, направила в МОК письмо, призывая приостановить членство Беларуси в комитете из-за поствыборной ситуации и репрессий.

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