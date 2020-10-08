Минтруда Беларуси о заявлениях по задержке выплат пенсий: Не поступали

В Минтруда заверили, что выплачивать пенсии в октябре пенсионерам начали по графику. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что в Беларуси пенсии финансируются и выплачиваются своевременно и полностью, сообщило БелТА по информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты.

- В январе- сентябре 2020-го года финансирование и выплата пенсий производились своевременно и в полном объеме. Также и в октябре выплачивать пенсии начали своевременно, - рассказали в Минтруда.

Еще в министерстве заверили, что на данный момент не поступало в ведомство или органы соцзащиты и каких-либо обращений из-за задержки пенсий.

- Обращения от граждан в органы по труду, занятости и соцзащите по задержкам пенсионных выплат поступали. Назначенные данными органами пенсии выплачивают через почту, банковские отделения либо специальные организации по доставке - на выбор получателя. В Беларуси пенсии выплачиваются ежемесячно с 5 по 26 число, - констатировали в пресс-службе.

Если у вас возникли вопросы с пенсионными выплатами, звоните на инфолинию Минтруда (8 - 017 - 309 - 9 - 309).

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