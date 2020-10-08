За сутки Беларусь должны покинуть 32 польских дипломата

Более трех десятков польских дипломатов покидают Беларусь. Фото: pixabay.com.

О том, что до пятницы, 9 октября, 32 польских дипломата покинут Беларусь, сообщило издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Это означает, что польская дипломатия согласилась выполнить настоятельные требование белорусского МИДа о сокращении штата посольства более чем в два раза.

Уточняется, что территорию Беларуси польские дипломаты покинут примерно за сутки, к пятнице 9 октября.

Также изданию удалось выяснить, что пока Польша не намерена принимать ответные меры или какие-либо аналогичные действия в отношении белорусских дипломатов, находящихся в Польше.

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