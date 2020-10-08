Генсек НАТО высказался о решении Минска сократить дипприсутствие европейских государств

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг во время встречи с главой Эстонии прокомментировал позицию официального Минска, который настаивает на сокращении дипломатического штата посольств Литвы и Польши.

- Решение сократить дипломатическое присутствие стран — членов НАТО в Беларуси неоправданно, мы сожалеем об этом и призываем Минск пересмотреть свое решение, - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Кроме того, как сообщает Интерфакс, глава НАТО выразил озабоченность относительно текущих внутриполитических процессов в Беларуси.

- Мы глубоко обеспокоены задержаниями и похищениями оппозиционных лидеров. И Минск, и Москва должны уважать право белорусского народа определять свое собственное будущее.

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