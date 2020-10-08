На горящем уже почти сутки военном складе в России все еще опасно - взрывы участились

На ликвидации ЧП в Рязанской области работают свыше 800 человек и 200 единиц техники, в то числе 3 пожарных поезда. Фото: МЧС России.

«Комсомолка» сообщала о том, что в среду 7 сентября, из-за палов сухой травы произошло возгорание на военном объекте в Скопинском районе Рязанской области. Загорелся склад с боеприпасами, вооружение начало взрываться, и к вечеру из окрестностей региона были эвакуированы более 2,3 тысячи людей в пятикилометровом радиусе, известно о шести госпитализированных пострадавших.

Спустя более 15 часов после известия о чрезвычайной ситуация обстановка остается опасной - на горящем военном складе все еще взрываются боеприпасы. Причем увеличилась частота детонаций - взрывы раздаются каждые 20 секунд, сообщает ТАСС. Продолжается и пожар в военной части, так как тушение возгорания крайне осложнено непрекращающимися взрывами.

К утру 8 октября на ликвидации ЧП задействованы около 800 человек и 200 единиц спецтехники, среди которых и 3 пожарных поезда.

Также пресс-служба российского министерства по ЧС сообщила, что в Рязанской области силы и средства МЧС России мобилизованы на защиту населенных пунктов области, на защиту домовладений от пожара. Техника спасателей в регион выдвинулась из трех соседних областей.

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