«Позвонил на Viber,представился сотрудником банка»: в Мозыре мошенник украл с карт пенсионера более 41 тысячи рублей

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Вечером 6 октября 62-летнему жителю города Мозыря поступил звонок на Viber. Звонивший представился сотрудником Беларусбанка и обратился к мозырянину по имени и отчеству. Он рассказал, что в банке зафиксировали попытки несанкционированного доступа к карт-счетам пенсионера. Однако в ходе разговора выяснилось, что карт Беларусбанка у мозырянина нет, зато есть пластик других банков. Звонившего это не смутило: он рассказал, что оказывает экстренную техническую поддержку и клиентам других банков.

Как сообщает Telegram-канал Следственного комитета, в ходе дальнейшей беседы лжебанкир убедил пенсионера в том, что все его карты надо экстренно заблокировать: доверчивый мозырянин передал реквизиты своих четырех карт, а также банковской карточки супруги. Кроме этого он сообщил и SMS-коды, поступавшие на телефон для подтверждения операций.

В результате этих манипуляций с карт-счетов супругов было списано более 41 тысячи рублей. Как только супруги поняли, что стали жертвами мошенника, они обратились в милицию.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. Статья – хищение путем использования компьютерной техники в особо крупном размере.

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