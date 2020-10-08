Вторая волна коронавируса: Белорусский эпидемиолог рассказала, какие меры эффективны в борьбе с COVID-19

Белорусы из-за коронавируса стали хорошо мыть и обрабатывать руки - снизилось число кишечных инфекций. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, какие меры станут наиболее эффективными в борьбе с коронавирусной инфекцией второй волны, проинформировала БелТА со слов Ирины Глинской, заместителя главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологи и общественного здоровья.

Прежде всего, считает эпидемиолог, белорусам необходимо социальное дистанцирование (не путать с социальной дистанцией). Это предусматривает, ограничение контактов для каждого человека.

- Чтобы соцдистанцирование было эффективным, вне дома контакты нужно уменьшить примерно на 75 процентов, а на работе - на 25 процентов. Только в этом случае возможно существенное снижение заражений, - пояснила медик.

Большой ошибкой может стать ограничение контактов, когда появились первые симптомы. Многие люди становятся «бессимптомными носителями» и разносят вирус, не подозревая о своем инфицировании.

- Важно, чтобы каждый человек уже сейчас, а не после появления симптомов заболевания, ограничил свои контакты, - пояснила главврачю

Еще эпидемиолог напомнила о необходимости масок и дистанцировании в общественных местах минимум на 1,5 метра. И заметила, что белорусы усвоили методы «гигиенической обработки рук» - благодаря чему снизилась также заболеваемость кишечными инфекциями, но про маски и ограничение контактов стали забывать. Более жестче соблюдать принципы дистанцирования и снижения контактов следует группам риска - особенно пожилым людям. Им необходимо постараться максимально не выходить из дома, только при крайней необходимости.

- Благоприятно на эпидситуацию повлияет и вакцинация против гриппа. Она уже стартовала в Беларуси. Благодаря прививке удастся снизить риск возникновения одновременно двух тяжелых заболеваний - гриппа и COVID-19, - уверена доктор Глинская.

Резюмируя эпидемиолог заметила, что в Беларуси несмотря на отсутствие жесткого карантина (Прим.: во время первой волны) была своя стратегия борьбы с «ковидом». И по ее словам, в итоге это и стало наиболее эффективным методом борьбы.

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