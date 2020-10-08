Работник магазина сотовой связи оформлял фиктивные договоры рассрочки: украдено более 20 телефонов, ущерб - 40 тысяч

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Следственный комитет Советского района Минска возбудил уголовное дело в отношении 26-летнего жителя столицы. Ему вменяется присвоение имущества в особо крупном размере. Эпизоды, как полагает следствие, имели место в период с июня 2019 года по сентябрь 2020-го.

Как сообщает телеграм-канал ведомства, молодой человек, который являлся специалистом по работе с клиентами в магазине одного из сотовых операторов, придумал и реализовал хитроумный план: используя данные клиентской базы, он оформлял подложные договоры, содержащие фиктивную информацию о покупке клиентами в рассрочку дорогостоящих мобильных телефонов или смарт-часов. Понятно, что сами «покупатели» даже не догадывались о своих покупках и кредитных обязательствах.

К слову, в качестве покупателей молодой человек всегда указывал своих знакомых, которые пользовались услугами данного оператора. Следственным комитетом установлено, что шесть рассрочек молодой человек оформил даже на свою мать.

Приобретенные таким образом телефоны (а их было более двадцати) и технику он продавал в интернете, а полученные деньги парень тратил на ставки в мгновенной онлайн-лотерее. О незаконной деятельности молодого человека стало известно после того, как оператор связи, обнаружив многочисленные задолженности по договорам, оформленным подозреваемым, обратился в правоохранительные органы.

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