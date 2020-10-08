Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: Очевидно - идет вторая волна

Александр Лукашенко рассмотрел с чиновниками Минздрава проблемы, связанные с новой эпидемической реальностью в стране. Фото: БелТА.

О том, что в четверг, 8 октября, белорусский президент проводит совещание на тему готовности системы здравоохранения Беларуси к очередному эпидподъему заболеваемости коронавирусом, сообщило БелТА.

На повестке совещания кроме ковида и вопрос готовности Минздрава к сезонным респираторным заболеваниям. Но главной темой встречи Лукашенко назвал вопросы обеспечения здоровья жителей Беларуси в условиях нового эпидподъема.

- Очевидно, что она (коронавирусная инфекция. - Ред.) снова вошла в интенсивную фазу распространения. Идет вторая волна. Сегодня рассмотрим несколько блоков проблем, связанных с новой эпидемической реальностью, в которой нам приходится жить и существовать, - подчеркнул президент.

Тему Лукашенко обсудил с руководителями Минздрава, «Белмедпрепаратов», Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, ведущими специалистами по инфекционным заболеваниям из медвузов страны.

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