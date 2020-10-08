Лукашенко чиновникам от Минздрава: Не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор

По словам Лукашенко граждане должны сами заботиться о своем здоровье - это не головная боль медиков. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в Минске действующий президент проводит совещание по готовности системы здравоохранения к подъему заболеваемости ковидом и сезонными ОРВИ. На нем Лукашенко признал, что в Беларуси очевидно начало второй волны заболеваемости коронавирусом.

- Часть наших соседей по заболеваемости приблизились к пиковым весенним уровням. Похожие тенденции наблюдаются во всем мире, - процитировала президента пресс-служба Минздрава.

Затем, обращаясь к чиновникам от медицины, Лукашенко озвучил такой термин, как «неконтролируемый эпидемический штопор», и пояснил, что необходимо делать, чтобы его не допустить.

- Все в наших руках для того, чтобы не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор. Оставаться здоровыми, не допускать болезней - это не является проблемой врачей, это не их головная боль! Работа медиков - помогать, когда несчастье случилось, по воле случая. Но все остальное - за нами! - заявил Лукашенко, имея в виду граждан страны.

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