Лукашенко чиновникам от Минздрава: Не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор

По словам Лукашенко граждане должны сами заботиться о своем здоровье - это не головная боль медиков.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в Минске действующий президент проводит совещание по готовности системы здравоохранения к подъему заболеваемости ковидом и сезонными ОРВИ. На нем Лукашенко признал, что в Беларуси очевидно начало второй волны заболеваемости коронавирусом.
- Часть наших соседей по заболеваемости приблизились к пиковым весенним уровням. Похожие тенденции наблюдаются во всем мире, - процитировала президента пресс-служба Минздрава.
Затем, обращаясь к чиновникам от медицины, Лукашенко озвучил такой термин, как «неконтролируемый эпидемический штопор», и пояснил, что необходимо делать, чтобы его не допустить.
- Все в наших руках для того, чтобы не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор. Оставаться здоровыми, не допускать болезней - это не является проблемой врачей, это не их головная боль! Работа медиков - помогать, когда несчастье случилось, по воле случая. Но все остальное - за нами! - заявил Лукашенко, имея в виду граждан страны.
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