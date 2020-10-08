«Минскводоканал» ответил на обвинения Генпрокуратуры из-за проблем с водой в Минске

Глава "Минсквододканала" пояснил, что изношенный трбопровод в Минске меняют в объемах сравнимых с объемами работ крупных водоканалов за рубежом. Фото: "Минск- Новости".

Ранее «Комсомолка» сообщала о результатах проверки Генпрокуратурой работы «Минскводонаканала» из-за повторяющихся проблем в сети. В итоге было выявлена масса серьезных нарушений, критика Генеральной прокуратуры была довольно жесткой: изношенные сети, несоблюдение техрегламентов, вопросы к руководству при реагировании на ЧС.

Ресурс «Минск-Новости» попросил главу «Минскводоканала» разъяснить сложившуюся ситуацию.

Так, по словам Федора Римашевского, ситуация с водой в Минске в 2020 году совсем не критическая, и, наоборот, в сравнении с 2019 годом наблюдается снижение аварийных инцидентов в сетях минского водопровода.

- Часть аварийных ситуаций на водопроводных сетях вовсе не связана с износом труб. Например, 1 октября недалеко от Боровой водовод повредили во время строительных работ, а до этого, в июле, трубу теплотрассы задели на улицах Алибегова - Горецкого, - уточнил директор «Минскводоканала».

То, что в 2020-ом году в кранах минчан пропадала вода - это не всегда вина Минскводоканала, были аварии по вине строительных организаций. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

То есть вина - на строительных организациях, которые проигнорировали требования и не уточнили расположение действующих водопроводов у «Минскводоканала».

Также, чтобы снизить количество порывов на изношенных трубах, «Минскводоканал» каждый год увеличивает объемы перекладки водоснабжающих сетей. В этом, по словам директора, минское предприятие достигло объемов, сравнимых с объемами перекладок водопроводов, которые выполняют крупные зарубежные водоканалы.

- Недавно Генпрокуратура раскритиковала реакцию ваших работников и должностных лиц на ЧП с водой в Минске, - уточнили журналисты агентства.

- В работе «Минскводоканала», действительно, выявились отдельные проблемные вопросы в действиях персонала при возникновении ЧС, согласился Римашевский и добавил: - Для недопущения в дальнейшем мы ужесточили требования к сотрудникам, пересмотрели и разработали локальные нормативные акты, которые регламентируют деятельность персонала и взаимодействие служб.

Еще директор водоканала Минска рассказал, что после ЧП с водой в столице предприятие совместно с МЧС и Центром гигиены и эпидемиологии провело учения, на которых отработало общие действия при аналогичных ЧП.

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