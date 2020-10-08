ДТП в Гомеле: водителю 19 лет, пострадавшему - 12

Место ДТП. Фото: УВД Гомельского облисполкома

Около 11 утра 7 октября в Новобелицком районе Гомеля водитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Об этом информирует портал Гомельского УВД. Наезд совершен автомобилем ГАЗ-2752, за рулем которого находился 19-летний водитель, права у него были - стаж вождения менее года. Машина двигалась по улице Белого со стороны улицы Технической в направлении улицы Зайцева. В районе пересечения с 1-м переулком Зайцева водитель не уступил дорогу и совершил наезд на 12-летнего пешехода.

Отмечается, что ребенок переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному соответствующими дорожными знаками и разметкой. После наезда автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в металлическое ограждение.

Ребенок получил травмы и был доставлен в операционное отделение УЗ «ГОКБ».

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